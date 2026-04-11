俳優中島裕翔（32）が11日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで、女優新木優子（32）と結婚すると発表した。◇◇◇個性派ぞろいのHey！Say！JUMPの中で、クセのないところが中島裕翔のいわば個性だった。ソロになってからの活動の中心は俳優業だが、クセのない分いかようにも色がつけられる柔軟さが持ち味で、それをスポンジのような吸収力が支えている。4年前のドラマ「純愛ディソナンス」では