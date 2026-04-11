お笑いコンビ「フットボールアワー」後藤輝基（51）と、「NON STYLE」石田明（46）が11日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。双子のパパならではのエピソードについて語った。後藤には10歳の長男と2歳半の双子の男の子、石田も8歳の双子の女の子と、6歳の三女がいる3児の父という共通点が。ナインティナイン岡村隆史（55）が、双子について「同じ顔してんの？」と質問。石田家も後藤家も一卵性双生児で顔はよく