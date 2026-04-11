タイガーエア・台湾は、日本路線を対象としたセールを、4月16日午前11時から17日まで開催する。「tigerprime」会員は4月15日午前11時から予約ができる。対象路線と片道最低運賃は、以下の通り。諸税が別途必要となる。子供運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。搭乗期間は10月25日から2027年3月27日まで。・台北/桃園・高雄発着 沖縄/那覇（7,300円）、大阪・岡山・福岡・佐賀・宮崎（9,40