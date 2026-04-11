現地４月10日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第30節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスはラバルと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。この試合に先発した中村は、２トップの一角でプレーしたものの、なかなかいい形でボールをもらえず、フラストレーションの溜まる前半となった。そして、チームが０−１のビハインドで折り返すと、とくに怪我をしたようには見えなかったが、なんとハー