数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。ぜひ挑戦してみてくださいね。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。36 □ 4 □ 5 = 4 ヒント：まずは「36と4」の関係に注目してみましょう。答えが「4」になるためには、最初の計算でどのくらいの大きさの数字を作るのがベストでしょうか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：÷ と −