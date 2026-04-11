俳優の新木優子さんは4月10日、自身のInstagramを更新。桜の下でのプライベートショットを披露しました。【写真】新木優子、結婚発表前のプライベートショット「裕翔くんと世界一幸せになってね！」新木さんは、16枚の写真を投稿し、葉桜が目立ち始めた桜の木を見上げる姿や桜の花びらで作ったハートマーク、黒いDIORのバッグを肩にかけて笑顔を見せる姿などプライベートショットを披露しています。11日に所属事務所の公式Webサイ