◇パ・リーグオリックス4―11楽天（2026年4月11日楽天モバイル）開幕から安打のなかった麦谷が1―9の8回無死一塁の場面で若月の代打で登場。内に0―2と追い込まれたものの、3球目の148キロ外角速球をとらえ、今季から新設されたレフトのホームランゾーンに運んだ。「今、外野の争いは激しいですけど、本当に今日ダメなら2軍だな、というのは自分の中でも感じていたんで。重い一打だったので、集中して入りました」一昨