「巨人−ヤクルト」（１１日、東京ドーム）初スタメンの巨人・平山が初回の守備で足を滑らせた。先発のマタが先頭の長岡に四球、２番・サンタナに左翼フェンス直撃二塁打を浴び迎えた無死二、三塁のピンチ。ここで鈴木叶の打球は右翼右への低い打球だったが、平山が足を滑らせ、そこからグラブをいっぱいに伸ばしたが届かず、右翼フェンスまで到達する２点三塁打となった。テレビ中継で解説を務めた江川卓氏は「ライナーで