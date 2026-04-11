【桐光学園−藤嶺藤沢】四回まで無安打に封じた藤嶺藤沢・根岸＝相模原ギオン（花輪久写す）◆藤嶺藤沢４−８桐光学園藤嶺藤沢は背番号１０の右腕根岸が先発。右横手からの変化球をうまく使ってタイミングを外し、桐光打線を四回まで無安打に。接戦を演出した。菊地監督は「故障もあって背番号は１０だが、一番手の投手。よく投げてくれた。打者３巡目で継投するべきだった」と評価した。試合後の根岸は目に悔し涙を浮かべ