世界で活躍する日本人ピアニストが増えている。開成・東大卒のピアニスト角野隼斗さんは、聖地カーネギーホールという最高峰の舞台で、あえて独自アレンジの“童謡”を弾き、聴衆を熱狂させたという。音楽評論家・本間ひろむさんの『Jピアニスト』（星海社新書）より、一部を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／photokool※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／photokool■「愛されキャラ」藤田真央が立った聖地「舞台