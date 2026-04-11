Ｊ１福岡は１１日、バトルオブ九州と銘打たれたホーム長崎戦（ベススタ）に１―０で勝利した。明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴで、後半１７分にＭＦ見木友哉が均衡を破る決勝点を挙げ、その１点を守り切った。これでチームは６連敗からの３連勝とし、浮上への流れを確かなものとした。前半は福岡がボールを保持して押し込む展開となり、主導権を握った。サイドを起点に攻撃を組み立て、ペナルティーエリア付近までボールを