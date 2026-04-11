◆ 防御率0.00の剛腕満員の横浜スタジアムに立ち込め始めた暗雲を、新外国人のショーン・レイノルズが圧巻投球で消し去った。7回2死までは快勝ムードだったDeNA。しかし牧秀悟のエラーで出塁を許すと、ここまでスイスイと投げ続けていたエース・東克樹がまさかのツーランホームランを被弾。たちまち1点差に詰め寄れられ、直後のラッキーセブンの攻撃はわずか7球で片付けられた。逆転を願う広島ファンのボルテージは上がる中