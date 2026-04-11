元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１１日、毎日放送「せやねん！」に生出演。顔面がパンパンに膨らんだ姿で登場し、共演者と視聴者を震撼させた。番組冒頭、ＭＣのトミーズ雅から「橋下徹さんです」と紹介されると、画面に映ったのは腫れていつもより顔が巨大化した橋下氏。雅が「２カメさん、ちょっと顔寄ってもらえますか？」とうれしそうにイジると、相方のトミーズ健は「橋下さん、どないしましたん！？ちょっと変わって