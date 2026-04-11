名古屋市緑区の高速道路下の路上で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。高速道路には男性名義の車が事故を起こして停まっていて、警察が経緯などを調べています。消防によりますと、午前6時半前、緑区高根山の路上で「男性が倒れている」などと、近くに住む人から119番通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは自営業の65歳の男性で、頭蓋骨を折るなどして搬送先の病院で死亡が確認されました。