【モデルプレス＝2026/04/11】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が4月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを満喫する姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳アイドル「オーラ隠せてない」ディズニーショット◆リオ、「たまたま相方と双子コーデみたいになった」ディズニーショット披露リオは「たまたま相方と双子コーデみたいになったディズニーの日」とつづり、東京ディズニーリゾートを訪