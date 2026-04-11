【モデルプレス＝2026/04/11】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が4月11日、自身のInstagramを更新。ファミリーショットを公開した。【写真】24歳美人インフルエンサー「どんどんママに似てきた」娘＆夫との家族写真公開◆流那、家族ショット公開流那は、桜の絵文字を添えて、満開の桜の下で撮影された家族写真を投稿。流那が長女を抱っこし、その隣で夫のはんくんが長女にキスをするように顔を近づけている。◆流