【モデルプレス＝2026/04/11】元タレントの木下優樹菜が4月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「イケメンすぎ」ヘアカットで印象ガラリ◆木下優樹菜、ボブヘアからさらにカットしたヘアスタイル披露木下は「そういえば？髪キットした」「今までよりボ部感ないかんじ」（※原文ママ）と綴り、ヘアカットした近影を投稿。これまでのボブスタイルからさらに短く、襟