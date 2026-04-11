タレントの王林が１１日、「重大発表」をした。８日に誕生日を迎え２８歳になり、ＳＮＳで「新たな挑戦に取り組みます！！王林プロデュースのまちおこしプロジェクト始動します！！」と宣言。「けやぐばつのってけっぱるど〜」と意気込んだ。２８年３月末で運行休止が予定されている弘南鉄道大鰐線（青森）の鉄道を起点に、今後イベントや店舗を開設するという。第１弾はアップルパイのカフェオープンで、１９日に中央弘前駅