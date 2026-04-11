ＹＯＵＴＨＴＩＭＥＪＡＰＡＮｐｒｏｊｅｃｔは、全国の高校生を対象に「好きなアーティスト」についてアンケート調査を実施した。男女共通の１位は、過去の当調査でも上位常連である“Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ”。男女共通の２位は、今年メジャーデビュー１５年目を迎えたスリーピースバンド“ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒ”だった。男子の３位で女子の４位は、“米津玄師”。女子の３位は、ガールズグループオー