◆パ・リーグ楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）先発した左腕・早川隆久は７回３安打１失点の好投。昨年９月に左肩を手術した影響で開幕は２軍スタートとなったが、１軍復帰登板で今季初白星をもぎ取った。「ホームで勝つのが２年ぶりになるので、本拠地で勝ててすごくよかったと思います。不安もたくさんありましたけど、まずここまで支えてくださった、たくさんの方々に感謝したいという気持ちをプレー