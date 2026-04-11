◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１０節Ｃ大阪１―０Ｇ大阪（１１日・パナソニックスタジアム吹田）Ｃ大阪がアウェーでＧ大阪を破り、開幕節（２月７日・ヤンマー）で敗れたリベンジを果たした。開幕節での対戦時は９０分スコアレスからＰＫ戦に突入し、Ｇ大阪が５―４で制したが、この日は前半から試合が動いた。４０分、Ｃ大阪はＤＦ大畑歩夢が、Ｇ大阪ＦＷデニス・ヒュメットのシュートを体を張って阻止。その後、自陣