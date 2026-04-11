11日の山形県内は強風となった所があり、山形市では住宅の屋根が飛ばされる被害がありました。11日午後1時45分ごろ、山形市長谷堂で住宅の屋根が風で飛ばされたと119番通報がありました。消防などによりますと、長さおよそ1.5メートルのトタン屋根がはがれ、隣の住宅の外壁に衝突したということです。けが人はいませんでした。気象台によりますと、11日の最大瞬間風速は、酒田市飛島で32.8メートル、小国で25.1メ}