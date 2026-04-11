１１日、碧雲寺を訪れた鄭麗文氏一行。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京4月11日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席率いる同党訪問団は11日午前、北京市の香山にある碧雲寺で孫中山（孫文）の衣服などを納めた衣冠塚を参拝した。１１日、碧雲寺の孫中山紀念堂で孫中山像に献花した鄭麗文氏一行。（北京＝新華社記者／陳曄華）１１日、孫中山の衣冠塚を参拝する鄭麗文氏一行。（北京＝新華社記者／陳曄華）