◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（11日、東京ドーム）来日後初登板となる1軍先発マウンドにあがった巨人・マタ投手。初回に2失点を喫しました。ヤクルトの先頭打者・長岡秀樹選手に四球で出塁を許したマタ投手。続くサンタナ選手には高めのツーシームをフェンス直撃の2塁打とされ無死2、3塁のピンチを招きます。さらに鈴木叶選手には2球目のストレートをライト方向へはじきかえされました。捕球体勢に入った、これが東京ドー