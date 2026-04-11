VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORは10日、公式サイトを更新。にじさんじ所属の家長むぎのなりすまし行為への注意喚起を行った。【写真】なりすまし行為が確認された家長むぎ【当社所属ライバー「家長むぎ」に関する「なりすまし行為」等への注意喚起】と題したエントリーを更新。そこでは「現在、SNS上において、当社所属ライバー『家長むぎ』を騙る（なりすます）人物による発信や、『家長むぎ』に対する事実