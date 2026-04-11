落語家・桂三度（56）が10日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。この日朝に開かれた桂文枝（82）の会見について語った。同番組で「渡辺あつむ」として聞き手を務める三度。東野幸治から、恐れていた話を振られた。師匠である文枝が10日、7月に行う独演会の発表会見に出席。報道陣からの質問に、自身が名乗った「三枝」の名を継がせたい弟子の候補が「何人かいる」と語った。東野はネ