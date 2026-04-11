地域政党・大阪維新の会による政治家育成、候補者発掘のための政治塾「大阪維新政治塾」が１１日、開講し、同党の横山英幸代表代行が講師として登壇した。２０１２年に始まった大阪維新政治塾には今年度、約２００人が入塾した。横山氏は「過去の政治塾の人数を見ても、かなり多い印象。維新の活動に関心を寄せていただいているのかな…と思いました」と、塾生の熱気を感じていた。講義は記者団には非公開だったが、横山氏は