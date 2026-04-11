晩ご飯をたずねたとき、「なんでもいいよ」などと言われてモヤモヤしたことがある人も多いでしょう。漫画家・うめやまちはるさんの作品『心曇る日は ご自愛ごはんを』の第2話『てきとうみそ汁』では、そんなモヤモヤと過去の自分を重ね合わせたエピソードが綴られます。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1100のいいねが寄せられました。【漫画】『てきとうみそ汁』（全編を読む）主人公は、うつ病の療養のために専業主婦をし