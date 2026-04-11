アニメ『キルアオ』が、4月11日（毎週土曜 夜11時）よりスタート！原作は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載されていた、藤巻忠俊氏の同名漫画。蜂に刺されたことによって13歳の中学生の姿になってしまった39歳の伝説の殺し屋・大狼十三のハードで楽しい生活を描く“青春やり直し系”アクション・コメディだ。主人公・大狼十三(CV：中学生＝三瓶由布子／大人＝武内駿輔)は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋だったが