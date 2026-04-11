日本の棚田100選にも選ばれている三重県熊野市の「丸山千枚田」で、畔塗りの体験が行われました。畔塗りは、田んぼを囲む「畔」に泥を塗りつけ水漏れを防ぐもので、田植えシーズンを前に欠かせない作業です。丸山千枚田では美しい景色を守るため田んぼのオーナー制度を設けていて、体験に参加したオーナーらは、地元の人の指導を受けながら畔を鍬で整え汗を流しました。