東京都内ではきょう、各地で交通安全イベントが行われました。「交通事故抑止を目指し、交通安全パレードを出発いたします」あきる野市では交通安全パレードが開かれました。パレードには警視庁のシンボルマスコット「ピーポくん」や警視庁交通部に所属する騎馬隊が登場。交通少年団らとともに交通安全を呼びかけました。一方、豊島区の公園では交通安全への理解を深める体験型イベントが行われ、家族連れでにぎわいました。自転車