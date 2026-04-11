11日午後6時10分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市と普代村、それに遠野市です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県宮古市普代村遠野市■震度1□岩手県久慈市