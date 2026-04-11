目まぐるしく変わる国際情勢や現在の国政の状況などについて、外務大臣など歴任した田中眞紀子氏を独占取材。当選同期の高市総理大臣や高市政権に鋭く切り込んだ。また、娘から見た父・田中角栄元総理の政治に対する覚悟についても明かした。 ■ 総理就任わずか3カ月での解散「実績示さないと」 3月中旬、新潟県南魚沼市出身のジャーナリスト・風間晋氏とともに話を聞いたのは、外務大臣などを歴任した田中眞紀子氏だ