11日、日本茶の魅力を知ってもらおうと専門家たちによる日本茶の体験会が熊本市で開かれました。 熊本市の上通アーケードにある店舗で開かれたのは日本茶の魅力や味を知ることができる「インストラクターズカフェ」です。 月替わりで日本茶のインストラクターとアドバイザーたちがドリップ方式でのほうじ茶のいれ方や茶葉の量を調整して味の違いを楽しむ新茶のいれ方などを解説します。 「色んな