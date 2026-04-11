まだ4月の11日ですが、静岡市で30.3℃と、本州で今年初めての真夏日を記録しました。4月中旬だというのに子どもたちが水遊び。静岡市では午後1時すぎに30.3℃を記録し、今年、本州で初めての「真夏日」となりました。まだ桜の花が残る小田原城。神奈川県小田原市は29.2℃の暑さに。海岸には家族連れが集まり、打ち寄せる波に歓声をあげていました。「びしょ濡れ！もう濡らしちゃっていい？」「きょう最高ですね、太陽もよく出てて