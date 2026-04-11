「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）ソフトバンクの先発・上沢が今季初勝利。２３年まで在籍した日本ハムからの勝利で、１２球団勝利を達成した。ソフトバンク移籍後、初のエスコンフィールドでの登板だった。かつての本拠地でヒーローインタビューにも臨み、「北海道は僕がプロ野球のキャリアをスタートした場所なので。本当にたくさんの感謝の気持ちを持ちながらマウンドに上がりました。本当に