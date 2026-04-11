ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’26」のサブリーダー・牧野真莉愛（25）の卒業コンサートが、6月24日に日本武道館で行われることが決まった。11日に東京都立川市の「TACHIKAWASTAGEGARDEN」で開催された「モーニング娘。’26コンサートツアー春―RaysOfLight―」の初日公演のMCで本人がファンに報告した。牧野は9日、公式サイトを通じて今春開催予定のツアーをもってグループ並ぶにハ