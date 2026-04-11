「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）阪神は４本塁打を含む１１安打９得点と打線が爆発し、中日に快勝した。初回に森下６号ソロで先制すると、二回には大山の今季１号ソロで追加点。七回にも佐藤輝が２号３ランを放ち、阪神のクリーンアップを担う“ドラ１トリオ”が初のそろい踏み。佐藤輝は九回にも３号２ランを放った。チームは開幕から５カード連続勝ち越しが決定し、両リーグ通じて最速で１０勝に到達