格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）の公開計量が１１日に福岡市内で行われ、２選手が契約体重をクリアできなかった。まさかの事態に会場がどよめいた。第８試合で萩原京平（３０）と対戦予定だったアバイジャ・カレオ・メヘウラ（３０＝米国）が計量の会場に姿を見せず。公式計量を１．５キロオーバーの６７．５キロでクリアできなかったためとアナウンスされると、観客からはた