格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）の公開計量が１１日に福岡市内で行われた。メインで久保優太（３８）の挑戦を受けるＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）は計量を６５・５０キロの５００グラムアンダーでクリアして「いつも応援していただきあります。明日皆さんを喜ばせるために全力で努力します」と意気込み。対する久保は６５・