ノンフィクション作家の石戸諭氏が１１日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。京都・園部小学校に通う小学６年生の安達結希くん（１１）の行方がわからなくなっている件についてコメントした。結希くんが行方不明になってからこの日で２０日目を迎えた。京都府警は連日、数十人態勢で捜索しているが、いまだ有力な手掛かりにはたどり着けていない。石戸氏は現在の捜索状況について「いろんな不可解な事情があるっていうの