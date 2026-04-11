【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優・雨宮天が、先日発売を発表したEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」の表題曲「ノンシナリオ・エチュード」のミュージックビデオを公開した。「ノンシナリオ・エチュード」は、雨宮自身が全曲の作詞・作曲を手がける5月27日発売のEP「ノンシナリオ・エチュード