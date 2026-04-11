【モデルプレス＝2026/04/11】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア・KEY TO LIT（キテレツ）の井上瑞稀と中村嶺亜が、４月11日発売『mini（ミニ）5月号』（宝島社）に登場する。【写真】STARTOジュニアが描いた圧巻のキャンバス作品◆井上瑞稀＆中村嶺亜、色違いシャツでリンクコーデ結成から1年、個性の強いキャラクターを生かして多方面で活躍しその勢いが止まらない、実力派グループ・KEY TO LITの井上と中村が、春のファッショ