【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#285宍戸錠さんは大スターなのにフランクな人 スタッフを仕事をする「仲間」として認めていた浜村淳さん◇◇◇91歳を越えてなお現役でラジオパーソナリティーをされている浜村さん。思い出すのは1974年のラジオの深夜放送……京都弁をベースにしながら、流れるような語り口調に高校生の私は魅了されました。後に上岡龍太郎さんから「ラジオでは浜村淳に勝たれへん」と目の前で直接