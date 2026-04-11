11日の県内は、各地で午前中から気温が上がり静岡市駿河区では2007年以来、19年ぶりに4月で30度を超える気温を観測しました。気象台によりますと11日の県内は高気圧に覆われておおむね晴れとなり、上空に流れ込んだ暖かい空気の影響で気温が上がりました。各地の最高気温は静岡市駿河区で30.3℃、静岡市清水区で29.7℃、熱海市網代で27.6℃などとなりました。静岡市駿河区では30℃を超え、本州で2026年ではじめて真夏日となりまし