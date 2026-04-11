アニメファンやクリエイターが一堂に集まる「高知アニクリ祭」が１１日、開幕しました。「高知アニクリ祭」はアニメ産業を通じて地域の活性化を目指すプロジェクトの一環として２０２４年から開催されています。メイン会場の県民体育館には１４のブースと４つの体験コーナーが設けられていて、訪れた人たちはアニメ制作を体験してクリエイターの気分を味わったり、人気キャラクターのパネルや