◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）中日は、阪神のクリーンアップトリオにウイング席への３被弾を含む計４発を許すなど、９失点と惨敗。２連敗で、両リーグ最速となる今季１０敗目（３勝）を喫した。借金は今季ワーストの７に膨らんだ。中日の両リーグ最速１０敗は、２０１３年４月１６日に開幕から１６試合目で６勝１０敗となって以来、１３年ぶり。これで開幕から５カード連続勝ち越しなしと