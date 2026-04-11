◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節町田１―０柏（１１日・町田ＧＩＯＮスタジアム）柏は敵地で町田に０―１で敗れた。序盤から町田の堅守を崩せずにいると、後半３０分にＦＷナサンホに決勝点を決められた。ホームで対戦した３月１４日の試合でも０―１で敗北し、リカルド・ロドリゲス監督は「前半戦のホームの町田戦と同じように、多くのチャンスを作れなかった試合展開になった」と総括。「警戒していたクロス、そし