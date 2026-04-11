簡単に作れる「ワンパントースト」が便利 朝は1日の中でも特に慌ただしい時間帯。そんな忙しい朝におすすめなメニューが「ワンパントースト」をご紹介します。フライパンひとつで作れるため、トースターを持っていない一人暮らしの方でも気軽に作ることができますよ。 両面に卵液を染み込ませるのがポイント 名前のとおり、フライパンひとつで作れるため、トースターを持っていない一人暮らしの方でも気軽に作ることができます