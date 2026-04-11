大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るい、2階級降格などの処分を受けた問題で、同部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が11日、春巡業が行われた神奈川県藤沢市で取材に応じた。10日に、同じ一門の浅香山理事（元大関・魁皇）、日本相撲協会の佐渡ケ嶽危機管理部長（元関脇・琴ノ若）らと東京・両国国技館で今後の運営を協議。部屋付き親方を含めた5人による集団指導体制について「部